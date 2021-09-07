U-21

Михаил Мудрик стал автором красивого гола в составе молодежной сборной Украины.

В настоящее время в Ковалевке проходит отборочный поединок чемпионата Европы 2023 года, в котором молодежная сборная Украины встречается с Арменией.

В середине второго тайма шикарным голом со штрафного удара отметился хавбек донецкого Шахтера Михаил Мудрик, благодаря которому "сине-желтые" вновь повели в счете.

Напомним, в первом матче подопечные Руслана Ротаня минимально обыграли Сербию (1:0).