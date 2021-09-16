U-21

Отборочный поединок пройдет 12 октября.

Стало известно, где молодежная сборная Украины проведет свои следующие поединки отборочного этапа Евро-2023. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

8 октября подопечные Руслана Ротаня проведут матч против Франции на арене Стад Франсис Ле Бле в Бресте. Стартовый свисток матча прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Спустя четыре дня, 12 октября, "сине-желтые" в Запорожье на Славутич-Арене примут сборную Фарерских островов. Начало игры в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, что после двух побед в первых двух турах над Сербией и Арменией молодежная сборная Украины с шестью очками возглавляет группу Н.

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