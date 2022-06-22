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Капітан словацької збірної поділився своїми очікуваннями перед іграми з Україною.

Півзахисник та капітан молодіжної збірної Словаччини Петер Покорний прокоментував результати жеребкування плей-офф відбору Євро-2023, за підсумками якого словакам належить зіграти проти України.

"Нам потрібно передусім зосередитися на собі. Ми знаємо український футбол, грали проти цього суперника під час підготовки до сезону, і це був дуже важкий матч. Тоді нам вдалося перемогти з рахунком 3:2.

Ми також грали проти України в товариських поєдинках в інших молодіжних категоріях, тому знаємо її футболістів, серед яких є дуже сильні виконавці.

Тепер ітиметься про інше, адже це будуть офіційні матчі за вихід на Євро-2023. Якщо ми будемо в найсильнішому складі й зіграємо так, як вміємо, то в наших силах перемогти українців", - наводить слова Покорного прес-служба Словацького футбольного союзу.

Раніше своїми думками про майбутні матчі поділився головний тренер збірної України Руслан Ротань.