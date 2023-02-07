U-21

Визначилося місце проведення матчу збірної України U-21.

Молодіжна збірна України у березні проведе навчально-тренувальний збір у рамках підготовки до фінального турніру Євро-2023. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

У рамках березневого збору, який пройде з 23 по 27 березня, команда Руслана Ротаня зіграє два контрольні матчі.

Перший спаринг проти Данії запланований у Туреччині на 24 березня, а другий проти Італії пройде 27 березня у Реджо-ді-Калабрія на стадіоні Оресте Гранніло.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування Евро-2023 "синьо-жовті" потрапили до групи В, де зустрінуться з Румунією, Іспанією та Хорватією.