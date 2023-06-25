U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 24 червня 2023 року, 19:00.

Збірна Грузії у рамках другого туру групового етапу молодіжного Євро-2023 поділила очки з Бельгією (2:2).

У складі грузинів результативними ударами відзначилися Цитаішвілі та Гуліашвілі. При цьому у першому голі у виконанні колишнього гравця Динамо асистентом був захисник Шахтаря Гочолеішвілі. У складі бельгійців авторами голів стали Де Кейпер та Рамазані.

Після двох турів Грузія лідирує у групі А, набравши чотири очки. У Бельгії та Нідерландів по два бали. Португалія має одне очко.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Грузія U-21 — Бельгія U-21 у матчі групового етапу ЄВРО-2023:

Грузія U-21 – Бельгія U-21 2:2

Голи: Цитаішвілі, 51, Гуліашвілі, 87 – Де Кейпер, 15, Рамазані, 38.

Грузія: Мамардашвілі, Сазонов, Азарові, Гелаішвілі (Ломінадзе, 81), Каландадзе, Хвадагіані (Гочолеішвілі, 46), Моісцрапішвілі (Цитаішвілі, 46), Л. Гагнідзе (Н. Гагнідзе, 46 (Гуліашвілі, 71)), Давіташвілі, Меквабішвілі, Гагуа.

Бельгія: Вандевордт, Кейта, Сіке (ван дер Бремпт, 81), Дебаст (Аль-Дахіль, 79), Де Вінтер, Рамазані (Раскін, 71), Де Кейпер, Вранкс, Баліквіша (Деман, 79), Де Кетеларе, Опенда.

Попередження: Гочолеішвілі, Гуліашвілі — Вранкс, Де Вінтер, Вандевордт.