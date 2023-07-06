U-21

Капітан молодіжки Іспанії прокоментував перемогу над Україною.

Напередодні молодіжна збірна Іспанії серед юнаків віком до 21 року виграла в України в півфіналі чемпіонату Європи-2023.

Іспанія U-21 — Україна U-21 5:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2023

Нападник та капітан "Фурії Роха" Абель Руїс, який став автором першого гола в наші ворота, одного гольового пасу та володарем звання найкращого гравця матчу, після завершення зустрічі прокоментував побачене на футбольному полі.

"Ми чудово провели гру, мабуть, найкращу з усіх наших на цьому турнірі. Хочу всіх привітати: кожен, починаючи з 11 гравців стартового складу та до п'ятьох, які вийшли на заміну, чудово виконав своє завдання. Кожен гідний похвали, оскільки при втомі, що накопичилась, важко зіграти на такому ось рівні, який ми показали сьогодні.

Маючи роль нападника, завжди прагну забити й цим допомогти команді. Але якщо треба асистувати чи працювати на команду, я це роблю й усім задоволений. Сьогодні змогли забити п'ятеро гравців, і це найважливіше: команда бере силу від таких індивідуальних досягнень та роботи кожного окремо.

Ми знаємо, що в Англії дуже гарна команда. Вона приїхала на цей турнір фаворитом та провела його дуже добре. Приємно згадати, що перший наш європейський фінал був якраз проти Англії, — тепер ми знову зустрінемося у вирішальному матчі.

Сподіваюсь, ми зуміємо повторити той фінал-2017, у якому нам вдалося перемогти. Але для цього нам треба буде видати 90 ідеальних хвилин, адже Англія має дуже гарну команду", — заявив іспанський виконавець.

У фінальній грі Іспанія протистоятиме Англії 8 липня, о 19:00.