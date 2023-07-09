U-21

Півзахисник Іспанії U-21 прокоментував поразку від Англії.

Напередодні збірна Іспанії поступилась одноліткам з Англії в фінальному матчі чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року.

Англія U-21 — Іспанія U-21 1:0 Відео голу та огляд матчу Євро-2023

Півзахисник "Фурії Роха" Серхіо Гомес після завершення гри прокоментував виступ власної та, зокрема, епізод із сутичкою поміж командами, що стався після єдиного голу англійців за участі його одноклубника за Манчестер Сіті Коула Палмера.

"Я не знаю, чи будемо ми з Коулом говорити про це, коли ми повернемось до клубу, і чи скаже він мені щось узагалі. Якщо він хоче вибачитись, без питань, нехай просто напише мені. Але правда в тому, що його поведінка була поганим ставленням по відношенню до всієї нашої команди.

Нічого особливого не сталось — він хотів відзначити забитий м’яч таким чином, ось і все. Кожен святкує як хоче, а тепер ми просто дізнались, як це роблять англійці.

Зрештою, саме вони створили цю провокацію . Він хотів це так відсвяткувати, тому здійнявся цей галас.

Пенальті наприкінці гри? Абелю Руїсу зараз дуже погано через це. Він був нашим капітаном усі ці роки, і нема в чому його звинувачувати. Він виконав чудову роботу впродовж усього турніру, а сьогодні він не зміг виконати пенальті. Це прикрість, але не більше", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що Серхіо Гомес став одним із трьох найкращих бомбардирів турніру.