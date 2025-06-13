U-21

Назар Волошин поділився думками щодо поразки від Данії.

Вінгер молодіжної збірної України Назар Волошин прокоментував поразку своєї команди у матчі групового етапу Євро-2025 проти Данії (2:3).

"Дуже важкий матч. Я вважаю, команда віддала всі сили. Трохи не пощастило. Данія — хороша команда. Будемо працювати.

Мій гол? Очеретько пробивав — я не бачив, куди м'яч летить, і вирішив просто забити.

Не можу сказати, що не вистачило сил. Данія підняла темп, і ми не завжди встигали. Звісно, думаємо про наступну гру. Будемо готуватися, аби перемогти", — наводить слова Волошина Суспільне Спорт.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна U-21 – Данія U-21.