Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-21 у рамках групи D, у якому зіграють Фінляндія та Україна.
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15 червня 2025, 18:21
Молодіжні збірні Фінляндії та України зіграють у другому турі чемпіонату Європи-2025 в Кошице.
Міка Лехкосуо, після нічиєї проти Нідерландів (2:2), залучив до стартового складу Валліуса та Пельтолу до оборони, тоді як Тальвітіе та Ліїматта гратимуть у атаці.
Унаї Мельгоса, на тлі поразки від Данії (2:3), використав із перших хвилин Михавка в центрі оборони, тоді як Ярмолюк гратиме в центрі поля, а Велетень розташується ліворуч в атаці.
Фінляндія U-21: Бергстрем — Валліус, Коскі, Пельтола, Янссон, Гальвез — Вяянянен, Мархієв — Тальвітіе, Ліїматта, Кескінен.
Запасні: Генрікссон, Пауніо, Міеттінен, Скюття, Гютенен, Аріфі, Терхо, Пююхтія, Гюрюляїнен, Наамо, Юккола, Юлітолва.
Запасні: Єрмаков, Крапивцов, Крупський, Смоляков, Квасниця, Волошин, В’юнник, Салюк, Роман, Яцик, Царенко, Рубчинський.
Україна U-21: Нещерет — Козік, Батагов, Михавко, Вівчаренко — Ярмолюк, Бражко, Очеретько — Брагару, Ванат, Велетень.
Гра Фінляндія U-21 — Україна U-21 почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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