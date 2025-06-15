U-21

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-21 у рамках групи D, у якому зіграють Фінляндія та Україна.

Молодіжні збірні Фінляндії та України зіграють у другому турі чемпіонату Європи-2025 в Кошице.

Міка Лехкосуо, після нічиєї проти Нідерландів (2:2), залучив до стартового складу Валліуса та Пельтолу до оборони, тоді як Тальвітіе та Ліїматта гратимуть у атаці.

Унаї Мельгоса, на тлі поразки від Данії (2:3), використав із перших хвилин Михавка в центрі оборони, тоді як Ярмолюк гратиме в центрі поля, а Велетень розташується ліворуч в атаці.

Фінляндія U-21: Бергстрем — Валліус, Коскі, Пельтола, Янссон, Гальвез — Вяянянен, Мархієв — Тальвітіе, Ліїматта, Кескінен.

Запасні: Генрікссон, Пауніо, Міеттінен, Скюття, Гютенен, Аріфі, Терхо, Пююхтія, Гюрюляїнен, Наамо, Юккола, Юлітолва.



Україна U-21: Нещерет — Козік, Батагов, Михавко, Вівчаренко — Ярмолюк, Бражко, Очеретько — Брагару, Ванат, Велетень.