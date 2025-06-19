Український форвард поділився своїми думками після гри з Нідерландами.
Владислав Ванат, Getty Images
19 червня 2025, 18:17
Нападник молодіжної збірної України Владислав Ванат прокоментував поразку своєї команди у матчі групового етапу Євро-2025 проти Нідерландів (0:2), за підсумками якого "синьо-жовті" вилетіли з турніру.
"Мені здається, що фізично підсіли у другому таймі і припускалися помилок, яких би не мали припускатися, зокрема і я. У другому голі провина моя повністю.
Що казав тренер у перерві? Що нам вже немає чого втрачати і треба намагатися вище накривати суперника та не припускатися тих помилок, яку я зробив. Напевно, мене замінили через втому, та мою гру.
Плюс на Євро — перемога над Фінляндією, мінус — у тому, що досвідчені гравці припускалися помилок", — наводить слова Ваната Суспільне Спорт.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нідерланди U-21 — Україна U-21.