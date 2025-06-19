U-21

Український форвард поділився своїми думками після гри з Нідерландами.

Нападник молодіжної збірної України Владислав Ванат прокоментував поразку своєї команди у матчі групового етапу Євро-2025 проти Нідерландів (0:2), за підсумками якого "синьо-жовті" вилетіли з турніру.

"Мені здається, що фізично підсіли у другому таймі і припускалися помилок, яких би не мали припускатися, зокрема і я. У другому голі провина моя повністю.

Що казав тренер у перерві? Що нам вже немає чого втрачати і треба намагатися вище накривати суперника та не припускатися тих помилок, яку я зробив. Напевно, мене замінили через втому, та мою гру.

Плюс на Євро — перемога над Фінляндією, мінус — у тому, що досвідчені гравці припускалися помилок", — наводить слова Ваната Суспільне Спорт.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нідерланди U-21 — Україна U-21.