U-21

Хавбек української молодіжки поділився своїми думками після гри з Фінляндією.

Півзахисник молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого туру групового етапу Євро-2025 проти Фінляндії (2:0).

"Маємо гарний настрій, дуже важлива для нас перемога, тож рухаємося далі. Для мене найважливіше, що ми перемогли та здобули три очки, але щоб вийти у плей-оф, нам потрібно добре зіграти в останньому матчі.

Ми дивилися обидва поєдинки збірної Нідерландів на цьому турнірі і знаємо, наскільки це сильний суперник. Але ми будемо намагатися продемонструвати нашу найкращу гру", — наводить слова Ярмолюка прес-служба УАФ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Фінляндія U-21 — Україна U-21.

Свій наступний матч Україна проведе проти Нідерландів. Гра відбудеться 18 червня о 19:00.