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Владислав Велетень поділився очікуваннями від матчу проти Нідерландів.

Вінгер молодіжної збірної України Владислав Велетень прокоментував майбутній матч проти Нідерландів у груповому етапі Євро-2025.

"Настрій значно покращився після перемоги. Однак ми розуміємо, що попереду ще важлива гра. Не треба описувати наскільки важлива перемога над фінами. Потрібно було брати 3 очки. Так сталось, що програли першу гру.

Проти фінів теж відзначились першими, але не мали права допускати таких помилок. Ніякого мандражу в мене не було. Я знав, що робити та чого вимагає тренер.

У Нідерландів індивідуально сильні футболісти, вони добре контролюють м'яч. Вони були фаворитами групи, але вони припускаються забагато помилок на свої половині поля, багато перетримують м'яч і цим можна користуватись", — наводить слова Велетня УПЛ ТБ.

Нагадаємо, матч Нідерланди – Україна відбудеться сьогодні, 18 червня, о 19:00 за Києвом.

Після двох турів Данія лідирує в групі з шістьма очками, а друге місце в України — три бали. Нідерланди та Фінляндія набрали по одному очку.