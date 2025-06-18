U-21

Мікаель Райцигер поділився думками про поганий старт команди на Євро-2025.

Головний тренер молодіжної збірної Нідерландів U-21 Мікаель Райцигер прокоментував майбутній матч проти України на Євро-2025.

"Ми не забили достатньо м'ячів, хоча у нас було чимало моментів. Проте у нас все ще залишається шанс пройти у плей-оф.

Ми створили чимало гарних моментів, але просто не забили. На жаль, коли ми подарували шанси суперникам, вони ними скористалися та забили. Якщо ж подивитися матчі та переглянути статистику, в обох поєдинках у нас було більше шансів, й вони були кращими. Але ми ними не скористалися.

Збірна України U-21 – дуже гарна команда, що любить грати у футбол. Щоразу, коли я дивлюся їхні матчі, а бачив чимало, вони грають з серцем. Вони намагаються грати у футбол — класна команда, що сповідує гарну ідею гри.

Так, звичайно відсутність Бражка вплине на гру. Завжди, коли гарний гравець не може зіграти, це перевага. Проте у кожної команди на цьому Євро є проблеми. В України є гарна організація гри, вони будуть діяти, виходячи від цього. Тож вони все одно залишаються гарною командою", — наводить слова Райцигера Суспільне Спорт.

Нагадаємо, матч Нідерланди – Україна відбудеться сьогодні, 18 червня, о 19:00 за Києвом.

Після двох турів Данія лідирує в групі з шістьма очками, а друге місце в України — три бали. Нідерланди та Фінляндія набрали по одному очку.