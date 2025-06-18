Молодіжні збірні Нідерландів та України зіграють у третьому турі чемпіонату Європи-2025 U-21 у Пряшові.

Мікаель Рейзігер, після поразки від Данії (1:2), залучив до стартового складу ван ден Берга до центру оборони, тоді як Мангуф гратиме праворуч в атаці.

Унаї Мельгоса, на тлі перемоги над Фінляндією (2:0), використав із перших хвилин Крупського на правому фланзі оборони, тоді як Рубчинський гратиме в опорній зоні, а Волошин розташується ліворуч в атаці.

Нідерланди U-21: Руфс — Ренсх, ван ден Берг, Гато, Матсен — Валенте, Фламінго, Тейлор — Мангуф, ван Берген, ван Боммел.

Запасні: ван ден Гевел, Ратсі, Регер, Салах-Еддін, Охіо, Касанвірджо, Гус, Меєр, Поку, Банзузі, Міламбо, ван Бредероде.

Україна U-21: Нещерет — Крупський, Батагов, Михавко, Вівчаренко — Рубчинський, Ярмолюк, Очеретько — Брагару, Ванат, Волошин.

Запасні: Єрмаков, Крапивцов, Смоляков, Квасниця, В’юнник, Салюк, Козік, Роман, Яцик, Царенко, Велетень.

Гра Нідерланди U-21 — Україна U-21 почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.