Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тоні Кроос у своєму стилі відреагував на рішення УЄФА.

Експівзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос прокоментував висновок УЄФА щодо гри рукою Марка Кукурельї у чвертьфіналі Євро-2024 Німеччина — Іспанія (1:2).

- Їм знадобилося три місяці, щоб зрозуміти, що це була гра рукою, хоча майже всі зрозуміли це за секунду. Це мене дуже заспокоює. А я можу тепер називати себе чемпіоном Європи, раз вони це офіційно підтвердили? Не думаю, — сказав Кроос.

В матчі арбітр Ентоні Тейлор не призначив 11-метровий на користь німецької збірної за потрапляння м'яча в руку Марка Кукурельї після удару Джамала Мусіали на 106-й хвилині. ВАР не втрутився в епізод. Гра завершилася перемогою Іспанії з рахунком 2:1.