Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився емоціями після нічийного результату в Баку.

"Не вийшло виграти, не вийшло створити моменти. На жаль, ми почали навантажувати штрафний майданчик тільки в останні 15 хвилин, а треба було робити це раніше. Розумію, що було важко проти п’яти захисників.

Чому такий результат? Поле було дуже важким для того, щоб створювати моменти. Суперники грали зовсім по-іншому: вони діяли компактно і взагалі не залишали зон. Це нас не виправдовує, ми мали створювати більше моментів, але, на жаль, не вийшло.

Сумнівне пенальті? Не думаю, що відміна пенальті щось би змінила в грі. Це рішення арбітра, я не можу його коментувати.

Чому грали з одним форвардом? Ісландія перемогла з одним форвардом, Іспанія обіграла Туреччину 6:0 теж із одним форвардом. Я вважаю, що не так важливо, скільки форвардів. Ми намагалися здобути перемогу з трьома гравцями атаки, але вони не завжди опинялися на своїх позиціях.

Не вважаю, що Калюжний — це "під інші задачі". У цьому матчі Іван створював баланс: треба було атакувати, бо інші гравці були налаштовані вперед, а в першому таймі суперник часто використовував довгі передачі.

Заміна Ваната? У нього було пошкодження, лікарі сказали мені про це в перерві. Це не через втому — якщо гравець щось відчуває, він не зможе грати на 100%.

Я розумів ще до цієї гри, що втрачати очки не можна. Футбол — така гра: іноді важко зламати оборону, ще й на такому полі. Я сказав хлопцям, що тепер права на помилки немає, треба думати лише про наступні матчі.

Як я себе почуваю? Дуже засмучений, що ми не виграли, і що не створили достатньо моментів.

Що хочу сказати вболівальникам? Терпіння, чекати наступної гри. Ми будемо робити все для перемоги", — заявив Сергій Ребров у післяматчевому флеш-інтерв’ю.