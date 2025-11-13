Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Організатори обрали також і перелік стадіонів.

Організаційний комітет чемпіонату Європи-2028, який відбуватиметься на теренах Англії, Уельсу, Шотландії та Ірландії, напередодні визначився з переліком міст та стадіонів для проведення фінальної частини турніру.

Оголошення місць проведення футбольних баталій фактично запустило відлік для власне головної футбольної події літа 2028 року в Європі.

До переліку міст ввійшли: Кардіфф, Дублін, Глазго, Ньюкасл, Манчестер, Ліверпуль, Бірмінгем та Лондон.

При цьому лише в столиці Об’єднаного Королівства будуть залучені одразу дві арени для проведення матчів — Вемблі (86000) та домашній стадіон Тоттенгема (60000).

У столиці Уельсу гратимуть на Національному стадіоні (73000 вболівальників), у столиці Ірландії на Дублін Арені (50000), у столиці Шотландії на Гемптон Парк (51000), Ньюкасл буде представляти Сент-Джеймс-парк (50000), від Манчестера буде домашній стадіон Манчестер Сіті (58000), Ліверпуль буде представлений новим стадіоном Евертона (50000), у Бірмінгемі гратимуть на Вілла Парк (48000).

В Уельсі проведуть при цьому шість матчів (матч-відкриття, чотири матчі групового етапу, одну гру 1/8 фіналу та один чвертьфінал), Дублін побачить сім зустрічей (п’ять на груповому етапі, одну гру 1/8 фіналу, один чвертьфінал), Глазго прийматиме також шість ігор (чотири групових, одну 1/8 фіналу, один чвертьфінал), у Ньюкаслі зіграють п’ять матчів (чотири на груповому етапі, один у 1/8 фіналу), у Манчестері відбудуться також п’ять матчів (чотири на груповому етапі, один у 1/8 фіналу), у Ліверпулі — п’ять матчів (чотири на груповому етапі, один у 1/8 фіналу), у Бірмінгемі — чотири гри (три на груповому етапі, один у 1/8 фіналу), а Лондон забере на себе п’ять матчів на стадіоні Тоттенгема (чотири на груповому етапі, один у 1/8 фіналу) та вісім ігор на Вемблі (чотири на груповому етапі, чвертьфінал, обидва півфінали та фінал).



Турнір відбуватиметься з 9 червня по 9 липня 2028 року. Участь братимуть 24 збірні.