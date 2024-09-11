Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Лідер збірної України висловився про поразку від Чехії у Лізі націй.

У рамках другого туру нового розіграшу Ліги націй національна збірна України поступилася Чехії у результативному матчі з рахунком 2:3.

Атакуючий півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Зінченко поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Хочу подякувати вболівальникам за підтримку, яка була на стадіоні. Я розумію, що ми заслуговуємо на всю критику.

Хотів би попросити кожного вболівальника, кожного експерта, щоб не перекладали негативні результати на тренера чи ще на когось індивідуально. Ми всі команда, тому всі разом перемагаємо, та всі разом програємо", — заявив Олександр Зінченко в ефірі Megogo.

Дивитися відео голів та огляд матчу Чехія — Україна ви можете на Football.ua.