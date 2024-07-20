Переможцем у номінації став турецький фулбек.
Мерт Мюлдюр, Getty Images
20 липня 2024, 21:59
Вболівальники визнали гол правого захисника збірної Туреччини Мерта Мюлдюра найкращим на чемпіонаті Європи-2024, передає офіційний сайт УЄФА.
Представник Фенербахче своїм результативним ударом відкрив рахунок у матчі проти збірної Грузії (3:1) в 1 турі групового етапу турніру.
Гол нападника збірної Іспанії Ламіна Ямала, який найкращим визнали в УЄФА, в рейтингу вболівальників опинився на другому місці. Замкнув трійку результативний удар півзахисника турків Арди Гюлера в тому ж матчі проти грузинів.
Нагадаємо, збірна Туреччини під керівництвом Вінченцо Монтелли дісталася чвертьфіналу плей-оф Євро-2024, де зазнала поразки від Нідерландів (2:1).