Вболівальники визнали гол правого захисника збірної Туреччини Мерта Мюлдюра найкращим на чемпіонаті Європи-2024, передає офіційний сайт УЄФА.

Представник Фенербахче своїм результативним ударом відкрив рахунок у матчі проти збірної Грузії (3:1) в 1 турі групового етапу турніру.

Mert Müldür's stunning volley is the fans' Goal of the Tournament ⚽️🏆#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/IZTe8X7Eqv