Португалець відзначив роботу іспанського фахівця.
Моурінью, getty images
15 липня 2024, 17:47
Головний тренер стамбульського Фенербахче Жозе Моурінью привітав збірну Іспанії з перемогою на Євро-2024.
"Капітан-переможець Ліги чемпіонів 2024 року Начо Фернандес та капітан-переможець чемпіонату Європи Альваро Мората.
Величезні вітання цим гравцям та тренеру, який допоміг їм дебютувати, коли вони були ще дітьми в академії, від того самого тренера, який не розумів, що Дані Карвахаль — теж один із них.
Вітаю містера Де Ла Фуенте, який виконав чудову роботу. Перемогла найкраща команда!" — написав "Особливий" на своїй сторінці в Instagram.