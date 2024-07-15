Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Португалець відзначив роботу іспанського фахівця.

Головний тренер стамбульського Фенербахче Жозе Моурінью привітав збірну Іспанії з перемогою на Євро-2024.

"Капітан-переможець Ліги чемпіонів 2024 року Начо Фернандес та капітан-переможець чемпіонату Європи Альваро Мората.

Величезні вітання цим гравцям та тренеру, який допоміг їм дебютувати, коли вони були ще дітьми в академії, від того самого тренера, який не розумів, що Дані Карвахаль — теж один із них.

Вітаю містера Де Ла Фуенте, який виконав чудову роботу. Перемогла найкраща команда!" — написав "Особливий" на своїй сторінці в Instagram.