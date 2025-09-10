Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Капітан "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з Азербайджаном.

Захисник збірної України Микола Матвієнко прокоментував нічийний результат у матчі відбірного циклу ЧС-2026 проти Азербайджана (1:1).

"Втратили два очки, що ще можна сказати. Думаю, що зіграв фактор зміни тренера і додаткова мотивація. Очікувано, що буде важко, бо програли 0:5 першу гру і вдома зроблять усе, аби взяти очки. Вони це і зробили.

Звичайно, комбінаційний футбол мав сенс. Ми намагаємося так завжди грати, навіть на поганому полі. Про поле нема сенсу говорити.

Реакція Реброва завжди стримана, по гарячих слідах ніхто не хоче щось говорити. Після цього ми приїжджаємо на наступний збір і дуже довго розбираємо ці ігри.

У нас нічого не змінилося, треба виходити на кожну гру і намагатися виграти її. Не дивитися в турнірні таблиці чи паралельні матчі. Просто виходити, робити своє завдання", — наводить слова Матвієнка Суспільне Спорт.

