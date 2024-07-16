У ній — шість гравців збірної Іспанії.
ДАНІ ОЛЬМО, GETTY IMAGES
16 липня 2024, 15:28
УЄФА представив символічну збірну за підсумками Євро-2024.
Перемогу в минулому чемпіонаті Європи здобула Іспанія. У фіналі, що відбувся минулої неділі в Берліні, команда Луїса де ла Фуенте обіграла Англію (2:1).
Символічна збірна турніру була складена на основі аналітики спостерігачів УЄФА, присутніх на кожному матчі.
Воротар: Майк Меньян (Франція);
Захисники: Кайл Вокер (Англія), Вільям Саліба (Франція), Мануель Аканжі (Швейцарія), Марк Кукурелья (Іспанія);
Півзахисники: Родрі, Дані Ольмо, Фабіан Руїс (усі — Іспанія);
Нападники: Джамал Мусіала (Німеччина), Ніко Вільямс, Ламін Ямаль (обидва — Іспанія).
Раніше повідомлялося, що Родрі очолив рейтинг претендентів на "Золотий м'яч"-2024.