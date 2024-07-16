Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У ній — шість гравців збірної Іспанії.

УЄФА представив символічну збірну за підсумками Євро-2024.

Перемогу в минулому чемпіонаті Європи здобула Іспанія. У фіналі, що відбувся минулої неділі в Берліні, команда Луїса де ла Фуенте обіграла Англію (2:1).

Символічна збірна турніру була складена на основі аналітики спостерігачів УЄФА, присутніх на кожному матчі.

👕✨ Introducing the UEFA EURO 2024 Team of the Tournament, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#EURO2024 pic.twitter.com/ITp3ipcWxF — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 16, 2024

Воротар: Майк Меньян (Франція);

Захисники: Кайл Вокер (Англія), Вільям Саліба (Франція), Мануель Аканжі (Швейцарія), Марк Кукурелья (Іспанія);

Півзахисники: Родрі, Дані Ольмо, Фабіан Руїс (усі — Іспанія);

Нападники: Джамал Мусіала (Німеччина), Ніко Вільямс, Ламін Ямаль (обидва — Іспанія).

Раніше повідомлялося, що Родрі очолив рейтинг претендентів на "Золотий м'яч"-2024.