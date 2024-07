УЄФА представив символічну збірну за підсумками Євро-2024.

Перемогу в минулому чемпіонаті Європи здобула Іспанія. У фіналі, що відбувся минулої неділі в Берліні, команда Луїса де ла Фуенте обіграла Англію (2:1).

Символічна збірна турніру була складена на основі аналітики спостерігачів УЄФА, присутніх на кожному матчі.

