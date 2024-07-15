Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Потужна Іспанія.

Збірна Іспанії у фіналі Євро-2024 перемогла національну команду Англії (2:1) та здобула рекордний, четвертий титул континентальної першості.

За підсумками чемпіонату Європи-2024, найкращим футболістом визнали Родрі, найкращим молодим гравцем — Ламіна Ямаля. Таким чином, вперше в історії чемпіонатів Європи найкращим гравцем та найкращим молодим футболістом стали представники однієї збірної

Родрі відіграв на Євро шість матчів та відзначився одним забитим голом. В свою чергу Ламін Ямал прийняв участь у семи матчах на чемпіонаті Європи у Німеччині, забив один гол та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Ямал став найкращим асистентом Євро-2024.