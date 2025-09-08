Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Слова півзахисника української збірної після поразки в Польщі від Франції.

Хавбек збірної України Артем Бондаренко прокоментував поразку своєї команди у матчі проти Франції (0:2) у відборі ЧС-2026, у якому він дебютував у складі "синьо-жовтих".

"Ми очікували, що буде така гра, що Франція створюватиме моменти. Але й у нас були напівмоменти, якими ми, на жаль, не скористалися. Були як позитивні речі, так і негативні.

Але нічого поганого не сталося, потрібно обігрувати наступних суперників. Усе в наших руках. Рухаємося далі", — сказав Бондаренко.

