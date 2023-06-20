Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на ЄВРО-2024, що відбувся 19 червня 2023 року, 19:00.
Гравці збірної Вірменії, фото: Федерація футболу Вірменії
20 червня 2023, 12:29
У рамках четвертого туру відбіркового циклу у фінальну стадію ЄВРО-2024 національна збірна Вірменії змогла перемогти на своєму полі Латвію.
Нічийний рахунок у матчі зберігався до останніх хвилин другого тайму, проте у компенсований час підопічні Олександра Петракова вирвали перемогу завдяки реалізованому пенальті — 2:1.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вірменія — Латвія у відборі на ЄВРО-2024:
Вірменія — Латвія 2:1
Голи: Тікнізян, 35, Барсегян, 90+1 (пен.) — Мкртчян, 65 (у власні ворота)