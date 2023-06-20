Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на ЄВРО-2024, що відбувся 19 червня 2023 року, 19:00.

У рамках четвертого туру відбіркового циклу у фінальну стадію ЄВРО-2024 національна збірна Вірменії змогла перемогти на своєму полі Латвію.

Нічийний рахунок у матчі зберігався до останніх хвилин другого тайму, проте у компенсований час підопічні Олександра Петракова вирвали перемогу завдяки реалізованому пенальті — 2:1.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вірменія — Латвія у відборі на ЄВРО-2024:

Вірменія — Латвія 2:1

Голи: Тікнізян, 35, Барсегян, 90+1 (пен.) — Мкртчян, 65 (у власні ворота)