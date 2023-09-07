Завершились матчі відбору на чемпіонат Європи.
Нідерланди - Греція, getty images
07 вересня 2023, 23:45
В рамках п'ятого туру відбіркового раунду до чемпіонату Європи 2024 року відбувся ряд поєдинків.
Збірна Данії розгромно переграла Сан-Маріно, Нідерланди, своєю чергою, не залишили шансів Греції, Польща дотисла непоступливі Фарерські острови, Словенія видала результативний матч з Північною Ірландією, Чехія зіграла внічию з Албанією, а Сербія поступилась Угорщині.
Данія — Сан-Марино 4:0
Голи: Гейб'єрг, 26, Меле, 28, Вінд, 40, Еріксен, 90+4
Нідерланди — Греція 3:0
Голи: Де Роон, 17, Гакпо, 31, Веггорст, 39
Польща — Фарерські острови 2:0
Голи: Левандовські, 73, 83
Сербія — Угорщина 1:2
Голи: Шаллаі, 10 (автогол) — Варга, 34, Орбан, 36
Словенія - Північна Ірландія 4:2
Голи: Шпорар, 3, 56, Стоянович, 17, Шешко, 42 — Прайс, 7, Еванс, 53
Чехія — Албанія 1:1
Голи: Черни, 56 — Байрамі, 66