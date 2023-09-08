Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи J, у якому зіграють Словаччина та Португалія.

Збірні Словаччини та Португалії зіграють матч п'ятого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 на полі стадіону Тегельне поле в Братиславі.

Франческо Кальцона вирішив залучити до стартового складу Дуду до трійки центральних півзахисників, тоді як Шранц та Гараслін оточать Полевку в атаці.

Роберто Мартінес, у свою чергу, залучив Антоніу Сілву до центру захисту, тоді як Пальїнья розташується в опорній зоні, а Вітінья зіграє праворуч в атаці.

Словаччина: Дубравка — Пекарік, Вавро, Шкрініар, Ганцко — Куцка, Лоботка, Дуда — Шранц, Полевка, Гараслін.

Запасні: Родак, Равас, Вальєнт, Томич, Дьйомбер, Суслов, Боженик, Бенеш, Грошовські, де Марко, Дюріш, Беро.



Португалія: Кошта — Далот, Діаш, А. Сілва, Канселу — Б. Сілва, Пальїнья, Фернандеш — Вітінья Феррейра, Роналду, Леау.