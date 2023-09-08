Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи J, у якому зіграють Словаччина та Португалія.
Вітінья Феррейра, Getty Images
08 вересня 2023, 21:24
Збірні Словаччини та Португалії зіграють матч п'ятого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 на полі стадіону Тегельне поле в Братиславі.
Франческо Кальцона вирішив залучити до стартового складу Дуду до трійки центральних півзахисників, тоді як Шранц та Гараслін оточать Полевку в атаці.
Роберто Мартінес, у свою чергу, залучив Антоніу Сілву до центру захисту, тоді як Пальїнья розташується в опорній зоні, а Вітінья зіграє праворуч в атаці.
Словаччина: Дубравка — Пекарік, Вавро, Шкрініар, Ганцко — Куцка, Лоботка, Дуда — Шранц, Полевка, Гараслін.
Запасні: Родак, Равас, Вальєнт, Томич, Дьйомбер, Суслов, Боженик, Бенеш, Грошовські, де Марко, Дюріш, Беро.
Запасні: Патрісіу, Са, Семеду, Т. Гомеш, Рамуш, Феліш, Д. Перейра, Інасіу, Орта, Отавіо, Нету, Жота.
Португалія: Кошта — Далот, Діаш, А. Сілва, Канселу — Б. Сілва, Пальїнья, Фернандеш — Вітінья Феррейра, Роналду, Леау.
Гра Словаччина — Португалія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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