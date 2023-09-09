Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Європи, що відбувся 9 вересня 2023 року, 19:00.

Підопічні Андерссона здобули переконливу перемогу над суперником в матчі відбору на Євро-2024.

Підопічні Янне Андерссона відразу взялись за справу та відвантажили у ворота суперника три м'ячі ще в першому таймі.

У підсумку, 5:0 — впевнена перемога шведів. Таким чином, шведська збірна відірвалась від естонців на 5 очок та посідає третє місце. До другої сходинки, на якій розташувалась Австрія, чотири пункти.

Огляд матчу:

Естонія — Швеція 0:5

Голи: Дьокереш, 18, Кулусевські, 24, Ісак, 39, Куайсон, 75, Клаессон, 90+2.