У рамках шостого туру відбора до Євро-2024 у слоті 21:45 відбулася низка поєдинків. 

Збірна Польщі на виїзді поступилася Албанії.

Албанія – Польща 2:0
Голи: Асані, 37, Даку, 37.

Албанія: Стракоша, Хюсай, Джимсіті, Ісмайлі, Мітай, Байрамі (Гьясула, 80), Рамадані, Аслані (Баре, 70), Асані (Муя, 70), Узуні (Сефері, 62), Цикалеші (Даку, 62).

Польща: Щесни, Кеш, Берешинськи (Лінетті, 71), Кендзера, Беднарек (Ветеска, 34), Ківер, Каміньські (Гросицьки, 61), Крихов'як (Скурась, 71), Зеліньські, Шиманьські (Свідерські, 61), Левандовські. 

Попередження: Беднарек, Цикалеші, Каміньські, Берешинськи, Аслані, Стракоша, Крихов'як, Даку, Веселі, Муя, Кендзер, Сефері, Ветеска. 

Греція без проблем розгромила скромний Гібралтар.

Греція - Гібралтар 5:0
Голи: Пелкас, 9 Мавропанос, 23, 82, Масурас, 70, 90. 

Сербія на виїзді впоралася з Литвою.

Литва — Сербія 1:3
Голи: Паулаускас, 45 – Митрович, 21, 32, 43. 

Словенія у виїзному матчі розгромила Сан-Марино.

Сан-Марино — Словенія 0:4
Голи: Віпотник, 4, Млакар, 16, Ловрич, 16, Карничник, 67. 