Завершилися матчі у рамках відбору на чемпіонат Європи-2024 за 10 вересня.
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10 вересня 2023, 23:56
У рамках шостого туру відбора до Євро-2024 у слоті 21:45 відбулася низка поєдинків.
Збірна Польщі на виїзді поступилася Албанії.
Албанія – Польща 2:0
Голи: Асані, 37, Даку, 37.
Албанія: Стракоша, Хюсай, Джимсіті, Ісмайлі, Мітай, Байрамі (Гьясула, 80), Рамадані, Аслані (Баре, 70), Асані (Муя, 70), Узуні (Сефері, 62), Цикалеші (Даку, 62).
Польща: Щесни, Кеш, Берешинськи (Лінетті, 71), Кендзера, Беднарек (Ветеска, 34), Ківер, Каміньські (Гросицьки, 61), Крихов'як (Скурась, 71), Зеліньські, Шиманьські (Свідерські, 61), Левандовські.
Попередження: Беднарек, Цикалеші, Каміньські, Берешинськи, Аслані, Стракоша, Крихов'як, Даку, Веселі, Муя, Кендзер, Сефері, Ветеска.
Греція без проблем розгромила скромний Гібралтар.
Греція - Гібралтар 5:0
Голи: Пелкас, 9 Мавропанос, 23, 82, Масурас, 70, 90.
Сербія на виїзді впоралася з Литвою.
Литва — Сербія 1:3
Голи: Паулаускас, 45 – Митрович, 21, 32, 43.
Словенія у виїзному матчі розгромила Сан-Марино.
Сан-Марино — Словенія 0:4
Голи: Віпотник, 4, Млакар, 16, Ловрич, 16, Карничник, 67.