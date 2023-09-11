Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гол Крамарича став єдиним у цьому матчі в рамках відбору на ЄВРО-2024.

У рамках шостого туру відбору до фінальної стадії ЄВРО-2024 у групі D між собою зустрілися збірні Вірменії та Хорватії.

Незважаючи на статус явного фаворита у гостей, цей поєдинок не був для них легкою прогулянкою.

Так, вже на 13-ій хвилині Хорватія повела в рахунку завдяки голу Крамарича, проте у подальшому "шашковим" не вдавалося покращити свою перевагу до більш комфортної.

Фінальний свисток у підсумку зафіксував мінімальну перемогу збірної Хорватії над підопічними українського фахівця Олександра Петракова.

Вірменія – Хорватія 0:1

Гол: Крамарич 13

Вірменія: Чанчаревич – Чалішир, Арутюнян, Мкртчян – Дашян, Сперцян, Іву (Оганесян 58), Тікнізян – Бічахчян (Серобян 58), Ранос (Бріаско 68), Селараян

Хорватія: Ліваковіч – Баришич, Гвардіол, Сутало, Станішич – Іванушец (Маєр 74), Брозович, Модрич – Перішич, Петкович (Муса 84), Крамаріч (Пашаліч 69)

Попередження: Гвардіол 21, Станішич 29