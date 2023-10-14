Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Декілька колективів готуються до континентального форуму.

Бельгія, Франція та Португалія вийшли на Євро-2024.

Бельгія перемогла Австрію з рахунком 3:2, граючи в меншості після 78-ої хвилини, Франція обіграла Нідерланди 2:1, а Португалія переграла Словаччину 3:2 завдяки дублю Кріштіану Роналду.

Колективи стали недосяжними для своїх опонентів.

Франція та Португалія є фіналістами чемпіонату Європи 2016 року, Бельгія на двох попередніх першостях доходила до чвертьфіналів.