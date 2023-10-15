Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершився матч відбору на Євро-2024.

Збірна Польщі не змогла обіграти Молдову у Варшаві. Колектив Міхала Пробєжа пропустив першим, втім відігрався у другому таймі завдяки голу Кароля Свідерського. Не реалізував ще декілька хороших нагод. В підсумку лише нічия.

Попереду в команди домашній матч проти Чехії, в разі перемоги в ньому вона вийде на друге місце. Втім, в конкурента також буде одна зустріч у запасі якраз із Молдовою, тому шанси на пряму путівку на чемпіонат Європи залежать не лише від польської збірної.

Польща — Молдова — 1:1

Голи: Свідерський, 53 — Ніколаєску, 26