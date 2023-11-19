У десятому турі відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна Швеції змогла обіграти Естонію.

Господарі забили по одному голу у кожному із двох таймів.

Швеція - Естонія 2:0
Голи: Классон, 22, Форсберг, 55.

Швеція: Ольсен, Крафт, Хеландер, Лінделеф, Аугустінссон, Кулушевські, Форсберг (Сванберг, 72), Екдаль (Ларссон, 72), Каюсте (Ольссон, 85), Классон (Квайсон, 85), Дьокереш.

Естонія: Хейн, Пететсон, Тамм (Кууск, 62), Метс, Паскочий, Пікк (Тамм, 84), Поом, Тунев (Зенев, 56), Кяйт, Ващук (Синявський, 56), Юргенс (Аньєр, 62).

Попередження: Кууск, Хеландер, Пом.