Господарі виявилися сильнішими за гостей.
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19 листопада 2023, 20:57
У десятому турі відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна Швеції змогла обіграти Естонію.
Господарі забили по одному голу у кожному із двох таймів.
Швеція - Естонія 2:0
Голи: Классон, 22, Форсберг, 55.
Швеція: Ольсен, Крафт, Хеландер, Лінделеф, Аугустінссон, Кулушевські, Форсберг (Сванберг, 72), Екдаль (Ларссон, 72), Каюсте (Ольссон, 85), Классон (Квайсон, 85), Дьокереш.
Естонія: Хейн, Пететсон, Тамм (Кууск, 62), Метс, Паскочий, Пікк (Тамм, 84), Поом, Тунев (Зенев, 56), Кяйт, Ващук (Синявський, 56), Юргенс (Аньєр, 62).
Попередження: Кууск, Хеландер, Пом.