Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Суперником польської збірної у фіналі стане Уельс.

У рамках півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна Польщі обіграла на власному полі Естонію.

Для Роберта Левандовські та компанії естонці не стали серйозною перешкодою, при цьому зі всіх п'яти голів жодного на свій рахунок не записав форвард Барселони — 5:1.

У вирішальному матчі за путівку в фінальну частину чемпіонату Європи збірна Польщі зіграє проти Вельсу.

Польща – Естонія 5:1

Голи: Франковський 22, Зелінський 50, Пйотровский 70, Метс 74, Шиманський 77 – Веткал 78

Польща (старт): Щесни – Беднарек, Давидович, Ківьор – Франковські, Зелінські, Сліш, Пйотровскі, Залевські – Свідерські, Левандовські

Естонія: Гейн – Клаван, Тамм, Метс – Паскочі, Калласте, Соометс, Веткал – Тамм, Палуметс – Юргенс