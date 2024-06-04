Стали відомі стартові склади команд для товариського матчу, у якому зіграють Португалія та Фінляндія.
Кріштіану Роналду, Getty Images
04 червня 2024, 20:52
Збірні Португалії та Фінляндії проведуть товариський матч на полі стадіону Жозе Альваладе в Ліссабоні.
Роберто Мартінес вирішив використати з перших хвилин Рубена Невеша до центрального трикутника, тоді як праворуч в атаці зіграє Консейсан.
Маркку Канерва, у свою чергу, залучив до стартового складу Кельмана на вістрі атаки, тоді як Пуккі залишився на лаві для запасних.
Португалія: Са — Канселу, Діаш, А. Сілва, Мендеш — Невеш, Пальїнья, Вітінья Феррейра — Консейсан, Жота, Леау.
Запасні: Патрісіу, Кошта, Далот, Фернандеш, Рамуш, Б. Сілва, Феліш, Д. Перейра, Інасіу, Нунес, Нету.
Фінляндія: Градецькі — Алхо, Іванов, Єнсен, Нісканен — Ніссіля, Пелтола, Сухонен — Талвітіє, Кельман, Антман.
Запасні: Сінісало, Вяйсянен, Тенхо, Лод, Пуккі, Сойрі, Мяєнпяя, Госконен, Олліла, Гальвез, Валта, Терхо.
Гра Португалія — Фінляндія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.