Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для товариського матчу, у якому зіграють Португалія та Фінляндія.

Збірні Португалії та Фінляндії проведуть товариський матч на полі стадіону Жозе Альваладе в Ліссабоні.

Роберто Мартінес вирішив використати з перших хвилин Рубена Невеша до центрального трикутника, тоді як праворуч в атаці зіграє Консейсан.

Маркку Канерва, у свою чергу, залучив до стартового складу Кельмана на вістрі атаки, тоді як Пуккі залишився на лаві для запасних.

Португалія: Са — Канселу, Діаш, А. Сілва, Мендеш — Невеш, Пальїнья, Вітінья Феррейра — Консейсан, Жота, Леау.

Запасні: Патрісіу, Кошта, Далот, Фернандеш, Рамуш, Б. Сілва, Феліш, Д. Перейра, Інасіу, Нунес, Нету.



Фінляндія: Градецькі — Алхо, Іванов, Єнсен, Нісканен — Ніссіля, Пелтола, Сухонен — Талвітіє, Кельман, Антман.

Запасні: Сінісало, Вяйсянен, Тенхо, Лод, Пуккі, Сойрі, Мяєнпяя, Госконен, Олліла, Гальвез, Валта, Терхо.



Гра Португалія — Фінляндія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.