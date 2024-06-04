Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
04 червня 2024, 23:46
Португалія з дублем Бруну Фернандеша розібралась із Фінляндією
Не той суперник, щоб перевіряти готовність до чемпіонату Європи-2024 одного з фаворитів турніру.
Португалія — Фінляндія, Getty Images
04 червня 2024, 23:46
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Португалія — Фінляндія 4:2
Голи: Діаш, 17, Жота, 45+4 (пен.), Фернандеш, 56, 84 — Пуккі, 72, 77
Португалія: Са — Канселу, Діаш (Інасіу, 46), А. Сілва (Данілу, 73), Мендеш (Далот, 46) — Невеш, Пальїнья (Фернандеш, 46), Вітінья Феррейра — Консейсан, Жота (Рамуш, 46), Леау (Нету, 46).
Фінляндія: Градецькі — Алхо (Сойрі, 46), Іванов, Єнсен, Нісканен — Ніссіля (Лод, 65), Пелтола, Сугонен (Валта, 81) — Талвітіє, Кельман (Пуккі, 66), Антман (Терхо, 65).