Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Португалія з дублем Бруну Фернандеша розібралась із Фінляндією

Не той суперник, щоб перевіряти готовність до чемпіонату Європи-2024 одного з фаворитів турніру.

Португалія — Фінляндія, Getty Images

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Португалія — Фінляндія 4:2

Голи: Діаш, 17, Жота, 45+4 (пен.), Фернандеш, 56, 84 — Пуккі, 72, 77



Португалія: Са — Канселу, Діаш (Інасіу, 46), А. Сілва (Данілу, 73), Мендеш (Далот, 46) — Невеш, Пальїнья (Фернандеш, 46), Вітінья Феррейра — Консейсан, Жота (Рамуш, 46), Леау (Нету, 46).



Фінляндія: Градецькі — Алхо (Сойрі, 46), Іванов, Єнсен, Нісканен — Ніссіля (Лод, 65), Пелтола, Сугонен (Валта, 81) — Талвітіє, Кельман (Пуккі, 66), Антман (Терхо, 65).