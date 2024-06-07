Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Франческо Кальцона визначився зі своїм списком із 26 виконавців.

Головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона обрав 26 гравців, які братимуть участь у чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині.

Наприкінці травня словаки оголосили свою попередню заявку, до якої увійшли 32 виконавці. Тепер у країні остаточно визначилися зі списком гравців, які представлятимуть її на майбутньому турнірі.

Заявка збірної Словаччини на Євро-2024

Воротарі: Мартін Дубравка (Ньюкасл), Марек Родак (Фулгем), Генріх Равас (Нью-Інгленд Революшн).

Захисники: Петер Пекарік (Герта), Себастьян Коша (Спартак Трнава), Норберт Д'ємбер (Салернітана), Денис Вавро (Копенгаген), Мілан Шкрініар (ПСЖ), Адам Оберт (Кальярі), Давід Ганцко (Феєнорд), Вернон Де Марко (Хатта).

Півзахисники: Матуш Беро (Бохум), Юрай Куцка (Слован Братислава), Томаш Ріго (Банік), Патрік Грошовські (Генк), Станіслав Лоботка (Наполі), Ондрей Дуда (Верона), Ласло Бенеш (Гамбург).

Нападники: Давід Дюріш (Асколі), Томаш Суслов (Верона), Іван Шранц (Славія Прага), Роберт Боженик (Боавішта), Давід Стрелец (Слован Братислава), Любомир Тупта (Слован), Лео Сауер (Феєнорд), Лукаш Гараслін (Спарта Прага).

Таким чином, поза складом опинилися Домінік Такач (в. Спартак Трнава), Міхал Томич (з. Славія Прага), Матуш Кмет (з. Тренчін), Якуб Кадак (п. Люцерн), Домінік Голли (п. Яблонець), Роберт Полієвка (н. Дукла).

Нагадаємо, зі збірною Словаччини збірна України зустрінеться в п'ятницю, 21 червня, в другому турі групового етапу Євро-2024.