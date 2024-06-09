Історичне Євро для "Хрестоносців".
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09 червня 2024, 10:23
Національна збірна Грузії оголосила підсумковий склад на Євро-2024. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Грузії.
Головний тренер дебютантів чемпіонату Європи Віллі Саньйоль обрав наступних футболістів:
Воротарі: Георгій Мамардашвілі (Валенсія), Георгій Лорія (Динамо Тбілісі), Лука Гугешашвілі (Карабах)
Захисники: Соломон Кверквелія (Аль-Охдуд), Гурам Кашія (Слован Братислава), Георгій Гвелесіані (Персеполіс), Лаша Двалі (АПОЕЛ), Лука Лочошвілі (Кремонезе), Отар Какабадзе (Краковія), Георгій Гочолеішвілі (Шахтар Донецьк), Джемал Табідзе (Панетолікос)
Півзахисники: Георгій Чакветадзе (Вотфорд), Анзор Меквабішвілі (Університатя Крайова), Отар Кітеішвілі (Штурм), Ніка Квеквескірі (Лех), Георгій Кочорашвілі (Леванте), Сандро Алтунашвілі (Вольфсберг), Леван Шенгелія (Панетолікос), Георгій Цітаішвілі (Динамо Батумі), Саба Лобжанідзе (Атланта Юнайтед), Хвіча Кварацхелія (Наполі), Зуріко Давіташвілі (Бордо), Габріель Сігуа (Базель)
Нападники: Жорж Мікаутадзе (Мец), Буду Зівзівадзе (Карлсруе), Георгій Квілітая (АПОЕЛ).
Нагадаємо, на Євро-2024 у Німеччині грузини опинилися в групі F, де їм протистоятимуть збірні Туреччини (18-го червня), Чехії (22-го) та Португалії (26-го).