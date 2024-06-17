Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Хто найслабша, ми вже і так знаємо...

Головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона висловився про суперників у групі E на чемпіонаті Європи-2024. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Бельгія, безумовно, найсильніша команда в нашій групі. Зараз у них відбувається зміна поколінь, але у них є по-справжньому сильні молоді гравці. Я вірю, що ми знову побачимо їх на вершині, як в останні роки.

Румунія пройшла кваліфікацію непоміченою. Це дуже хороша національна команда, безумовно, такого ж рівня, як і ми, і я вважаю, що вони одні з тих, хто має такий самий потенціал, як і ми, для виходу до наступного раунду", — сказав Кальцона.

Нагадаємо, збірна Словаччини гратиме у групі Е, разом зі збірними Бельгії, Румунії та України.