Бельгія зіграла на крупному турнірі без Куртуа вперше з ЧС-2002

Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Цікава статистика бельгійців!

Збірна Бельгії розпочала матч проти Словаччини на груповому етапі Євро-2024.

Зустріч проходить на арені Дойче Банк Парк у місті Франкфурт-на-Майні.

У складі бельгійської команди не виявилося голкіпера воротаря Тібо Куртуа, який не був викликаний на чемпіонат Європи.

Як повідомляє Opta, Бельгія зіграє без Куртуа у воротах на великому турнірі вперше з ЧС-2002. Куртуа грав у всіх попередніх 25 іграх.

На чемпіонати 2006 і 2010 років Бельгія не виходила, на чемпіонат Європи 2004, 2008 і 2012 років вона також не брала участі.