Бельгія зіграла на крупному турнірі без Куртуа вперше з ЧС-2002

Тібо Куртуа, Getty Images
17 червня 2024, 19:25
Збірна Бельгії розпочала матч проти Словаччини на груповому етапі Євро-2024.
Зустріч проходить на арені Дойче Банк Парк у місті Франкфурт-на-Майні.
У складі бельгійської команди не виявилося голкіпера воротаря Тібо Куртуа, який не був викликаний на чемпіонат Європи.
Як повідомляє Opta, Бельгія зіграє без Куртуа у воротах на великому турнірі вперше з ЧС-2002. Куртуа грав у всіх попередніх 25 іграх.
На чемпіонати 2006 і 2010 років Бельгія не виходила, на чемпіонат Європи 2004, 2008 і 2012 років вона також не брала участі.
Гра Бельгія — Словаччина почалась о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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