Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 18 червня і розпочнеться о 19:00.

У рамках першого туру групового етапу Євро-2024 між собою зіграють Туреччина і Грузія у квартеті F.

ТУРЕЧЧИНА — ГРУЗІЯ (САКАРТВЕЛО)

Вівторок, 18 червня, 19:00. БВБ ШТАДІОН, Дортмунд. Арбітр зустрічі — Факундо Тельо (Аргентина). Пряма трансляція на MEGOGO.

Найкращий виступ Туреччини на чемпіонаті Європи припав на 2008 рік, коли вони дійшли до півфіналу змагань, але вилетіли на груповому етапі як Євро-2016, так і Євро-2020.

Однак вони сподіватимуться набрати достатньо очок, щоб пройти до раунду плей-оф, і вони будуть фаворитами у першому турі проти Грузії.

Підопічні Вінченцо Монтелли вийдуть на турнір після поразки від Польщі (2:1), і вони фактично не перемагали в жодному з останніх п'яти матчів, зазнавши при цьому трьох поразок.

Останній матч кваліфікації Євро-2024 завершився нічиєю 1:1 з Уельсом 21 листопада, але сильна кампанія дозволила Туреччині очолити групу D, випередивши Хорватію, набравши 17 очок у восьми матчах.

У вівторок національна команда зустрінеться з Грузією лише вшосте, і вони перемогли в трьох з попередніх п'яти матчів, включаючи успіх 3:1, коли обидві сторони востаннє зійшлися в міжнародному товариському матчі в травні 2012 року.

Грузія, тим часом, готується вийти на поле на крупному турнірі вперше в своїй історії, і буде цікаво подивитися, як національна команда виступить цього літа.

Команда Віллі Саньоля обіграла Грецію по пенальті у плей-оф, щоб забезпечити собі місце на турнірі, і з тієї історичної ночі вони зіграли лише один раз, перемігши Чорногорію 3:1 у товариському матчі 9 червня.

Чи зашкодить їм недостатня підготовка, ще належить з'ясувати, але розклад матчів у групі може зіграти на їхню користь.

Видатним гравцем Грузії є Хвіча Кварацхелія. 23-річний футболіст, який виступає за Наполі, забив 15 голів у 30 матчах за свою національну команду.

Однак, воротар Валенсії Георгій Мамардашвілі, Гурам Кашія та Георгій Чакветадзе також є помітними гравцями, і немає сумнівів, що "хрестоносці" мають талант, щоб здивувати багатьох на турнірі цього літа.

Орієнтовні склади

Туреччина: Гюнок — Айхан, Демірал, Бардакджи, Кадиоглу — Езджан, Чалханоглу — Гюлер, Йилдиз, Актюркоглу — Йилмаз.

Грузія: Мамардашвілі — Кверквелія, Кашія, Двалі — Какабадзе, Кітеішвілі, Кочорашвілі, Шенгелія, Чакветадзе - Кварацхелія, Мікаутадзе.

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