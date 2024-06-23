Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Мрія Паскаля здійснилася.

Півзахисник збірної Німеччини Паскаль Гросс поспілкувався з журналістами напередодні матчу 3-го туру групового етапу Євро-2024 з національною командою Швейцарії. Цитує 33-річного гравця офіційний сайт УЄФА.

"Це мрія — стати частиною збірної країни, яка проводить чемпіонат Європи. Це неймовірно. Я дійсно насолоджуюся цим та намагаюся зробити свій внесок будь-яким можливим способом, щоб цей Євро став успішним для нас. Ми тут отримуємо задоволення та хочемо досягти успіху.

Коли ми виходимо на вулицю або переїжджаємо з одного міста в інший, відчуваємо ейфорію. Те саме, коли ми телефонуємо додому. Атмосфера в країні чудова. Попереду ще одна гра в групі, а потім настане час плей-оф.

Швейцарія — потужна команда. У неї зібрано багато сильних гравців. Вони вже неодноразово доводили, що є справжньою силою у європейському футболі. Але ми налаштовуємося лише на перемогу та впевнені в собі", — сказав Гросс.

Нагадаємо, сьогодні, відбудуться заключні матчі у групі А. Збірна Німеччини (шість пунктів) гратиме з національною командою Швейцарії (чотири пункти). Початок зустрічі, о 22:00 за київським часом.