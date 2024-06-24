Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє пряму трансляцію матчу Євро-2024, який пройде 24 червня та розпочнеться о 22:00.

У рамках третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Албанії та Іспанії — представниками квартету B.

Поєдинок відбудеться 24 червня на Меркур Шпіль-Арені у Дюссельдорфі, а обслуговуватиме його шведський арбітр Гленн Нюберг. Початок — о 22:00.

Дивитися матч між Албанією та Іспанією ви зможете в прямому етері на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Євро-2024 в Україні.

Текстова трансляція буде доступна на Football.ua у нашому матч-центрі.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ АЛБАНІЯ — ІСПАНІЯ

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ B ПЕРЕД ОСТАННІМ ТУРОМ: