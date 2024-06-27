Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте поділився очікуваннями від матчу з Грузією в 1/8 фіналу Євро-2024.

"Ми ставимося з максимальною повагою до збірної Грузії. Ця команда проводить чудовий турнір, вони обіграли Португалію. Плюс, з нашим досвідом, ми можемо бачити, як вони додали у своїх виступах. Нам потрібно буде показати найкращу версію себе, щоб мати шанси на вихід у чвертьфінал.

Їхні гравці дуже швидко тікають у контратаки. Нам потрібно буде дотримуватися граничної обережності.

Досвід участі в матчах відбору, впевненість і мотивація, що з'явилися після перемоги над Португалією, роблять їх більш небезпечними", — цитує де ла Фуенте Football Espana.

Матч Іспанія — Грузія відбудеться 30 червня в Кельні та розпочнеться о 22:00.