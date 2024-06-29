Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Англія на Євро-2024 розчаровує.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт висловився щодо матчу 1/8 фіналу Євро-2024 з національною командою Словаччини. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Словаччина високо пресингує та надійно обороняється, тож треба вміти виходити з під цього пресингу. Це буде надскладне випробування. У словаків організована команда, тому нам треба бути зосередженими та приймати швидкі рішення в фінальній третині.

Все, що було до, вже неважливо. Нам є, на що спертися для руху вперед, але водночас це нове випробування, інша стадія турніру. Кожен матч тут стоїть осібно і може часом набути несподіваного повороту.

У матчі зі Словенією ми відбирали м'яч трохи вище та спокійніше контролювали його перед входом у зону атаки. Проблема в тому, що при цьому ми створювали не так багато небезпечних моментів, як хотілося б", — сказав Саутгейт.

Матч між збірними Словаччини та Англії відбудеться 30-го червня, о 19:00 за київським часом.