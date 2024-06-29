Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ніхто не боїться таку Англію.

Капітан збірної Словаччини Мілан Шкрініар поділився думками стосовно матчу 1/8 фіналу Євро-2024 з національною командою Англії. Цитує захисника офіційний сайт УЄФА.

"Ми граємо на Євро, де зібрані найкращі футболісти Європи, а то й світу. Гаррі Кейн — один із них. Ми змогли стримати Ромелу Лукаку, і я вірю, що ми також зможемо стримати Кейна. Справа буде не тільки в ньому. У складі Англії багато зірок, але я вважаю, що, як команда ми кращі.

Ми перемогли Бельгію, чого теж ніхто не очікував. Це говорить про те, що ми можемо перемагати. Ми можемо перемогти Англію завдяки командній роботі", — сказав Шкрініар.

Матч між збірними Словаччини та Англії відбудеться 30-го червня, о 19:00 за київським часом.