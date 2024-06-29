Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник дав свій коментар щодо майбутньої гри.

Головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона поділився думкою про збірну Англії, з якою їм належить зіграти в 1/8 фіналу Євро-2024.

"Коли Англія показує відмінну командну гру, вона стає непереможною. Нам потрібно бути гранично обережними. У них один із найкращих складів на цьому Євро. Англійці сильні у фізичному і технічному аспектах. Вони залишили вдома кілька гравців топ-рівня, тому що у них занадто багато висококласних футболістів.

Ми повинні будемо скористатися слабкими сторонами суперників, але бути обережними, тому що вони можуть засмутити нас у будь-який момент матчу", — наводить слова Кальцони прес-служба УЄФА.

Матч Англія — Словаччина відбудеться 30 червня в Гельзенкірхені і розпочнеться о 19:00.