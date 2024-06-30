Кейн став рекордсменом збірної Англії за кількістю офіційних матчів

Для гравця Баварії це 79-й офіційний матч за збірну Англії.
ГАРРІ КЕЙН, GETTY IMAGES
30 червня 2024, 19:36
30 червня в Гельзенкірхені проходить матч 1/8 фіналу Євро-2024 між збірними Англії та Словаччини. Гра розпочалася о 19:00.
З капітанською пов'язкою збірну Англії на поле вивів нападник Гаррі Кейн.
Для гравця Баварії це 79-й офіційний матч за збірну Англії. Він став рекордсменом національної команди за цим показником, випередивши Пітера Шилтона (78).
Гра Англія — Словаччина почався о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.