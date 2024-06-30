Кейн став рекордсменом збірної Англії за кількістю офіційних матчів

Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Для гравця Баварії це 79-й офіційний матч за збірну Англії.

30 червня в Гельзенкірхені проходить матч 1/8 фіналу Євро-2024 між збірними Англії та Словаччини. Гра розпочалася о 19:00.

З капітанською пов'язкою збірну Англії на поле вивів нападник Гаррі Кейн.

Для гравця Баварії це 79-й офіційний матч за збірну Англії. Він став рекордсменом національної команди за цим показником, випередивши Пітера Шилтона (78).