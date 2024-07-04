Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе напередодні матчу 1/4 фіналу Євро-2024 з національною командою Португалії поспілкувався з журналістами. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Не думаю, що я готовий на всі сто відсотків. Я не той, хто шукає виправдання, але щоб бути по-справжньому вибуховим і швидким, мені потрібна хороша фізична підготовка, яку я проведу з клубом цього літа. Але це чвертьфінал, і я готовий віддати всі сили, щоб допомогти своїй команді. Ми можемо стати чемпіонами Європи, і я хочу скористатися цією можливістю разом з іншими хлопцями.

У нас є амбіції стати чемпіонами Європи, але спочатку потрібно вийти в півфінал. Потрібно зробити великий крок у матчі з дуже великою командою. Наразі ми зосереджені тільки на цьому, а не на тому, що було досі, і не на тому, що може трапитися після.

Євро — напружений турнір. Кожен матч зводиться до дрібних деталей. Ми повинні добре діяти на обох кінцях поля. Португальці теж багато працювали і досягли великого прогресу, тож у нас будуть дві команди, налаштовані пройти до півфіналу. Ми готові до завтрашнього матчу і сподіваємося, що зіграємо так, як буде потрібно для перемоги", — сказав Мбаппе.

Поєдинок між збірними Португалії та Франції відбудеться на стадіоні Фолькспаркштадіон (Гамбург), 5-го липня. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за Києвом.