Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Фаворит Спорт продолжают рубрику "фавориты противостояний".

Арсенал после сокрушительного поражения от Манчестер Сити пожалует к Эвертону, который переживает возрождение.

Эвертон – Арсенал

21 декабря, 14:30, Гудисон Парк, Ливерпуль. Арбитр встречи – Кевин Френд

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Эвертон после увольнения Марку Силвы несколько встряхнулся, а затем обыграл Челси и отобрал очки у Манчестер Юнайтед на выезде. Конечно, "ириски" вылетели из Кубка Лиги среди недели от Лестера, но, кажется, им не нужен лишний турнир. Скоро Эвертон должен получить нового тренера, а пока команда переживает эмоциональный всплеск, соперникам стоит беречься.

Арсенал, в свою очередь, располагается на десятом месте и с приходом временного тренера Юнгберга не показывал каких-то изменений после увольнения Эмери. Однако теперь команду возглавил Артета, который, непременно, воспользуется "конспектами Гвардиолы", но так быстро построить игру не удастся. Не стоит ожидать от "канониров" многого на первых порах.

Примечательно, что в последних шести матчах между этими командами была пять раз зафиксирована победа хозяев. Что касается результативности, то два последних поединка не пробили ТБ 2,5, а вот до этого команды радовали поклонников обилием точных выстрелов.

Компания Фаворит Спорт в данном противостоянии отдает небольшое преимущество Эвертону. Так, на победу "ирисок" можно поставить с коэффициентом 2,35, ничья оценивается в 3,7, тогда как триумф гостей — 2,9.